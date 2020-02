O slepom mužovi a jeho manželke a o tom, že do mozgu sa cez bubienok dostanete "co by dup"

Po dvoch hodinách v horúcej vrbovskej vode, som opatrne cupkala do dámskych spŕch. Deň predtým, som sa takmer rozbila na podlahe hneď za dverami. Teraz som úspešne vošla za záves a zbadala som pred sebou muža.

Horúca voda zo mňa urobila letargickú príšerku, tak som si povedala, že pravdepodobne je to len nejaká forma fatamorgány. Vedľa mňa sa sprchovali takmer nahé a úplne nahé ženy. Pomyslela som si, že táto je len nejaká vyššia a chlpatejšia. Keď som si uvedomila, že šesť žien sa v sprchách skvele baví v troch jazykoch a decentné ticho, ktoré tu vládne vystriedal skutočne hlučný smiech, obzrela som sa po miestnosti ešte raz. V tom sa ozvala jedna z nich.

Nebojte sa zlatíčko, manžel je slepý. Dajte pozor, z tejto sprchy tečie skutočne horúca.

A asi pre môj osobný pokoj muža jemných pohybom otočila viac chrbtom k sprchujúcim sa ženám. V zrkadle nad umývadlami som zbadala jeho oči. Dívali sa tak, ako sa dívajú oči slepcov. Kamsi cez múry. Zdalo sa, že sa pozerá ušami, lebo keď som sa ozvala, jemne naklonil hlavu a pravé ucho zamieril na mňa.

Vidíte a ja som si myslela, že sa mi to len dá.

Pán sa usmial, otočil sa smerom k môjmu hlasu.

Nemusíte sa báť, ja vás naozaj nevidím.

Prekvapilo ma, ako presne do mňa trafil hlasom. Usmiala som sa a počúvala som, ako ho manželka chváli, že po tomto týždni mu ubudlo z pupka. Ženy sa pustili do debaty, že s vekom ide váha horšie dolu. Navzájom si lichotili, hovorili o tom, že ešte aj na dôchodku sú sexy a manžel občas pripomenul, že on teda nevie, ale že najviac sexy sú ženy, ktorých je viac. Jeho žena sucho utrúsila:

Ten by len všetko chytal, aby sa presvedčil. Robí z nevýhody výhodu.

Ženy v sprchách vybuchli smiechom a postupne sa rozchádzali. Pri skrinkách sme sa znovu stretli. Manželia sa mi predstavili a Magda začala Palimu hovoriť, že mám veľké hnedé oči a dlhé vlasy si musím vysušiť, aby som vonku neprechladla. Ja som jemne dotkla jeho ramena a povedala, že najviac sexy na mne je môj hlas, takže o tú najlepšiu časť zo mňa neprišiel. Magda hneď protestovala, premerala si ma pohľadom a skonštatovala, že ona teda „vidí“ oveľa viac sexy vecí.

V reštaurácii, kam ma pozvali na večeru, boli na stenách rozvešané poľovnícke trofeje. Magda si potrebovala odbehnúť na toaletu a tak sme osameli.

Ako to tu vyzerá?

Začala som mu opisovať ťažké stoličky, na ktorých sme sedeli, trofeje na stenách, hovorila som o vypreparovaných hlavách a rohoch, z ktoré z nich trčali. Spolu sme hádali, čo to môžu byť za zvieratá. Povedal, že si občas spomína, aké to bolo vidieť. Keď sa Magda vrátila, objednala, asi zo zvyku, jedlo pre všetkých (aj pre mňa) a začali sme sa klebetiť. On sa z času na čas zasmial a raz vybuchol smiechom v momente, kedy sme nič vtipné nehovorili.

Nehnevajte sa miláčik, počúvam vás, ale tí páni tam oproti majú tiež zaujímavú debatu. Napríklad teraz jeden z nich povedal, že cez ušný bubienok sa do mozgu dostane „co by dup“. Arabi si berú naše dôchodkyne, lebo stále vyzerajú dobre a ak by aj nevyzerali, tak ich proste zakryjú, aby mali občianstvo. Už prebrali svoje exmanželky aj to, že sex je lepší ako brušáky. Ale počúvam aj vás zlatíčka a nebojte sa Mika, niekto raz uvidí a pochopí vaše čaro a budú mu na to stačiť len uši.

Keď som sa vrátila na hotel ešte dlho som myslela na ich lásku, na to všetko, čo spolu robia, ako dokonale fungujúci stroj. Ako najmenší dotyk znamená celé vety. Stisnutie za predlaktie, že pivo je na pravej strane, dotyk malíčkov, že treba použiť servítku a poštipnutie lakťa, že je čas vytiahnuť peňaženku. Som si istá, že aj oni preskúmali mňa. Tón môjho hlasu možno viac, ako to, čo som skutočne hovorila. Ktovie, čo im prezradil.